مجتمع

مرور أربيل تجهّز طريق الكورنيش بلوحات مرورية

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ديلان عبد الله
ديلان عبد الله
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- باشرت مديرية هندسة المرور بأربيل، اليوم السبت، بوضع لوحات مرورية على طريق الكورنيش الذي يربط كسنزان وبنصلاوة بمركز المدينة وضواحيها.

وقالت مديرة هندسة المرور بأربيل، ديلان عبد الله، إن فرق المديرية ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، باشرت اليوم وهو يوم عطلة، بتركيب اللوحات المرورية الضرورية على طريق الكورنيش.

وأضافت في تصريحٍ لـ كوردستان24، "ستساهم هذه الخطوة في تقليل الاختناقات المرورية، والحوادث في الأماكن الخطرة من الطريق".

وأشارت إلى أن فرق هندسة المرور تقوم بتركيب الشارات واللوحات التعريفية والفوسفوية في النقاط المهمة على طول طريق الكورنيش، على أن تشمل كامل الطريق خلال الفترة المقبلة.

وأكّدت مديرة هندسة المرور أنهم سيباشرون أيضاً بتجهيز الطريق بجزيرة وسطية، لتقسيمه إلى طريق ذهاب وآخر إياب، لمنع وقوع حوادث مرورية.

 

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