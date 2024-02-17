رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس آذربيجان

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني برئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وباكو.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم "التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس الاذربيجاني الهام علييف اليوم السبت 17 شباط 2024، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ".

وأضاف البيان "هنأ نيجيرفان بارزاني رئيس اذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات والتعاون المتبادل بين اذربيجان والعراق وكوردستان".

وأشار البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات فتح القنصلية العامة لاذربيجان في أربيل، الامر الذي سيساعد على تطوير العلاقات، كما ودعى رئيس اذربيجان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان لحضور مؤتمر الامم المتحدة المقبل بشأن المناخ الذي سيعقد في اذربيجان هذا العام".

وأوضح البيان "كما وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الاوسط والتهديدات على أمن واستقرار المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة والعمل معاً".

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.