خبيرة إعلامية: لدى إقليم كوردستان قوانين جيدة توفّر حرية الصحافة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت خبيرةٌ إعلامية على وجود قوانين جيدة في إقليم كوردستان توفّر حرية التعبير للصحفيين، مشيرةً إلى الحاجة لمزيدٍ من الدورات التأهيلية.

وأعربت خبيرة الإعلام ورئيسة الدفاع عن حقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان، نَزاكَت حسين، عن حاجة النقابة لمساعدة المنظمات والقنصليات لتنظيم القوانين والتدريبات لتطوير العمل الصحفي.

وقالت في مقابلةٍ مع كوردستان24: نود من القناصل، خاصة القنصل الأميركي، مساعدة نقابة الصحفيين في تنظيم القوانين وإعطاء الدورات التدريبية لتطوير الصحافة في إقليم كوردستان وزيادة منح حرية الحقوق الفردية وحقوق الصحفيين.

وأضافت: في الآونة الأخيرة، عقد القنصل الأميركي دورة مشتركة مع نقابة صحفيي كوردستان لمجموعة من الصحفيين لتعزيز الصحافة بإقليم كوردستان.

وأشارت الخبيرة الإعلامية إلى أنه "رغم أن لدى إقليم كوردستان قوانين جيدة توفّر حرية التعبير للصحفيين، إلا أننا نحتاج إلى مزيدٍ من الدورات التدريبية والتأهيلية لتعزيز حرية العمل الصحفي".

داعيةً إلى أنه "يجب على أي منظمة دولية وأي قنصل التعاون معنا لتوفير أفضل بيئة للصحفيين لممارسة عملهم".

ولفتت حسين إلى أن الجهات الدبلوماسية "قدمت تعاوناً مهماً وفعالاً مع جهود ودعم حكومة إقليم كوردستان ونقابة صحفيي كوردستان وغيرها من المنظمات التي عملت على توفير المزيد من الحرية للصحفيين".

مؤكّدةً أن حكومة إقليم كوردستان ونقابة صحفيي كوردستان تدعم الجهود المحلية بشأن تعزيز حرية العمل الصحفي.