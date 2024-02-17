أمن

اندلاع حريق في مطعم مبنى مجلس الوزراء بسبب انفجار خزان تسخين المياه

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، عن اندلاع حريق في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، في مطعم مبنى المجلس بسبب انفجار خزان تسخين المياه.

وقال ديوان المجلس في بيانٍ له، اليوم السبت: اندلع حريق في مطعم مبنى مجلس الوزراء في وقت متأخرٍ من الليلة الماضية، بسبب انفجار خزان تسخين المياه، وسرعان ما سيطرت فرق الإطفاء على الحريق.

وبحسب البيان الذي تابعته كوردستان24، تسبب الحريق بوقوع "أضرار مادية للمطعم وجزء من المبنى".

من جانبها، قالت مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل، في بيانٍ لها إن حريقاً "اندلع بحدود الساعة 00:50 ليلة الجمعة السبت، وتمت السيطرة عليه".

 

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