أمن

مقتل رجل هدد شرطيين بـ"سكّين جزّار" في باريس

author_image مظفر مزوري
العالم فرنسا باريس الشرطة سكين جزار اطلاق النار النيابة العامة

أربيل (كوردستان24)- قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة السبت في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد كانون الثاني/يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له.

وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسا صاعقا بدون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق.

وأوردت النيابة العامة أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل سكّين جزّار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

وتابع البيان أن "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفترا عليه كتابات بالعربة في اليد الأخرى".

وجاء في البيان أن الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار".

وتابع "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".

وقالت النيابة العامة إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال "صدمة" من دون ذكر إصابة أي شرطي بجروح.

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