سیاسة

رئيس إقليم كوردستان ووزير خارجية الكويت يبحثان في العلاقات الثنائية

author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيى مؤتمر ميونخ

أربيل (كوردستان24)- اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (السبت، 17 شباط 2024) خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مع عبدالله علي اليحيى وزير خارجية دولة الكويت.

ونوقشت في الاجتماع العلاقات العريقة التي تربط الجانبين والمساندة الكويتية المستمرة لإقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على تطوير جميع مجالات العلاقة وتوسيع فرص التعاون المشترك من جميع الجوانب.

وفي محور آخر للاجتماع، تمت الإشارة إلى أرضية وفرص تطوير العلاقات بين العراق والكويت، وتبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق، وفي هذا الصدد شدد الجانبان على أهمية حماية أمان واستقرار العراق والمنطقة.

آخر تطورات الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما وأوضاع المنطقة بصورة عامة شكلت جانباً آخر من الاجتماع.

مؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.

 

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