سیاسة

رئيس إقليم كوردستان والعاهل الأردني يبحثان آخر التطورات في المنطقة

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الثاني، علاقات الأردن مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما اليوم السبت، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وبحسب بيان لموقع رئاسة الإقليم، ناقش الجانبان "خطر تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واتساع تأثيراتها وعواقبها، الأمر الذي سيهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ورأيا ضرورة بذل الجهود من كل جانب لتهدئة الوضع".

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد نيجيرفان بارزاني بالعلاقة التاريخية بين المملكة الأردنية والعائلة الملكية الهاشمية الموقرة مع إقليم كوردستان.

وفي آخر محاور الاجتماع، نوقشت أوضاع العراق والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وخطر الإرهاب في المنطقة.

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