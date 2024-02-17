سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع فريقين من البرلمان الألماني

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان  نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع فريق من برلمانيي الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD وفريق من برلمانيي الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، وبحث مع كل فريق علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان وأوضاع المنطقة.

وطرح البرلمانيون الألمان خلال اللقاءين رؤاهم ووجهات نظرهم بخصوص تطوير علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان ومستقبل التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

وأشادوا خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة رئيس إقليم كوردستان في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بدور الإقليم في مقارعة الإرهاب ومساعدة المكونات وخاصة المكون الإيزيدي.

من جهته، شكر نيجيرفان بارزاني مساندة البرلمان والحكومة والشعب الألماني لإقليم كوردستان مشيراً بصورة خاصة إلى معونات ومساعدات ألمانيا للإيزيديين.

أوضاع المكونات بصورة عامة في إقليم كوردستان، شكلت محوراً آخر في اللقاءين.

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