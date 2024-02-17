رئيس إقليم كوردستان يشكر ألمانيا

‌أربيل(كوردستان24)- خلال لقاء جرى ظهر اليوم (السبت، 17 شباط 2024) في ميونخ، بين نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، وبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني، قيم نيجيرفان بارزاني عالياً، الدور المؤثر لألمانيا في الحرب ضد داعش مجدداً التعبير عن الشكر والتقدير لدعم ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان، وأثنى فخامته على المساعدة الألمانية في عملية توحيد قوات البيشمركة.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن الثناء والتقدير لدور قوات البيشمركة في مواجهة وهزيمة داعش، أكد وزير الدفاع الألماني استمرار مساعدات ودعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان في مقارعة الإرهاب ومواجهة الأخطار الأمنية.

مؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.