نيجيرفان بارزاني ونيكول باشينيان يؤكدان ضرورة تسوية الخلافات بالسبل السلمية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم السبت، على ضرورة تسوية الخلافات والمشاكل بالسبل السلمية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، اطلعت عليه كوردستان24، أنه "في إطار برنامجه لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 17 شباط 2024، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا في اجتماعهما فرص وسبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أرمينيا وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان، وآثار وتداعيات الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط والحرب في أوكراينا، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأنها".

وأضاف: "كما أبدى الجانبان الاستعداد والرغبة في المزيد من التقدم في العلاقات في المجالات كافة، وجرى في هذا السياق الحديث عن برنامج الزيارة المرتقبة لرئيس إقليم كوردستان إلى جمهورية أرمينيا".

وتابع البيان: "ونوقشت في محور آخر للاجتماع أوضاع المنطقة بصورة عامة وأهمية حفظ الاستقرار فيها مع التأكيد على الحل السلمي للمشاكل والخلافات".

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم أمس الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.