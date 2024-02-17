بيره: الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني متفقان بشأن انتخاب شخصية كوردية محافظاً لكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني متفقان بشأن انتخاب شخصية كوردية محافظاً لكركوك.

وقال بيره في تصريحٍ صحفي، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقان على ضرورة انتخاب شخصية كوردية محافظاً لكركوك".

وبشأن عقد اجتماعٍ ثنائي بين المكتبين السياسيين للحزبين، أشار بيره إلى أنه "لغاية اللحظة لم يتم تحديدُ موعدٍ لعقد الاجتماع".

وعقد الحزبان آخر اجتماعٍ بينهما في يوم الأحد 4 شباط فبراير 2024 بمدينة السليمانية، ناقشا خلاله الوضع السياسي والاقتصادي في إقليم كوردستان.

وتكوّن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، آزاد برواري ومحمود محمد وعلي حسين وجعفر إيمينكي، برئاسة مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي فاضل ميراني.

فيما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وبعضوية كل من درباز كوسرت رسول، سعدي بيره، سالار سرحد، آراس آغا.

وأصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بياناً مشتركاً في ختام اجتماعهما، أعلنا خلاله عن التوصل لاتفاقٍ على 3 نقاط، إضافةً إلى القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، والموازنة ورواتب الموظفين من جهة، ومن جهة أخرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقال بيان ختامي للحزبين: بعد تبادل وجهات النظر ومراعاة المصالح الوطنية العليا، اتفقنا على النقاط الآتية:

1- اتفق الجانبان خلال هذه المرحلة بما تقتضيه مصلحة مواطني محافظة كركوك بجميع مكوناتهم، وضرورة تعيين محافظ كوردي لخدمة كافة أهالي مدن وبلدات المحافظة.

2- اتفق الجانبان على أنه من واجب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وكافة الأحزاب الكوردستانية حماية كيان إقليم كوردستان وحماية مكتسبات الثورة والنضال ودماء شهداء كوردستان.

3. لحل المشاكل السياسية والاقتصادية للإقليم مع الحكومة الاتحادية على مستوى عال، يجب على الجانبين محاولة حل المشاكل بشكل عام وسبل العيش والخدمات والميزانية والرواتب بشكل خاص.