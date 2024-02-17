نيجيرفان بارزاني يجتمع مع أحد كبار مستشاري بايدن

أربيل(كوردستان24)- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (السبت، 17 شباط 2024) مع آموس هوكستاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الطاقة والاستثمار.

وبحثا خلال الاجتماع علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتعاون الطاقوي والاستثمار، وآخر إجراءات وخطوات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وحوار الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية حول هذا الموضوع.

وأشار هوكستاين إلى أن الولايات المتحدة تنظر باهتمام إلى أمان واستقرار العراق وإقليم كوردستان، وترغب في تطوير الفرص والتعاون المشترك معهما في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، كما أكد التزام أمريكا بالاستمرار في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان.

مناقشة علاقات أربيل وبغداد، والأوضاع الأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والتهديدات التي تستهدف قوات التحالف الدولي والدبلوماسيين في العراق وتأثيرات التعقيدات في الشرق الأوسط بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع.