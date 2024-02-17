نيجيرفان بارزاني وستيفان سيجورنييه يتفقان على ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في غزة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 17 شباط 2024 في ميونخ، مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنييه.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "الجانبين بحثا الأوضاع في العراق والمنطقة، كما اتفقا على أن احتمال توسع دائرة التعقيدات في الشرق الأوسط خطر على الأمان والاستقرار".

إضافةً إلى أن رئيس الإقليم ووزير خارجية فرنسا اتفقا في الرأي بحسب البيان، "بوجوب بذل كل الجهود للسيطرة على الوضع ومراعاة الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات للمنكوبين".

من جانبه، جدد نيجيرفان بارزاني بحسب البيان، "التعبير عن الشكر والتقدير لصداقة فرنسا وعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وأثنى بشكل خاص على دور الرئيس ماكرون في هذا المجال".

في السياق، شدد الوزير الفرنسي، وفق ما أفاد البيان، على أن "بلاده ستستمر في مساندة العراق وإقليم كوردستان".

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم أمس الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.