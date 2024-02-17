ژیار جلال: فرقنا على أهبة الاستعداد لأيّ احتمال غير متوقع

أربيل (كوردستان 24)- بعد موجة الأمطار الشديدة التي اجتاحت إقليم كوردستان منذ عدة أيام، أكد مدير خدمات البيئة في أربيل ژیار جلال، اليوم السبت، أن فرقنا على أهبة الاستعداد لأيّ احتمال غير متوقع.

وقال ژیار جلال في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "بعد أن أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن توقعاتها لحالة طقس الأيام المقبلة، تم وضع فرقنا في حالة التأهبْ، تحسباً لأيّ حالةٍ طارئة".

وأشار مدير خدمات البيئة في أربيل إلى "أننا قمنا بتنظيف المجاري الصحية كافة، إضافةً إلى معالجة المشكلات في الأماكن التي كانت تتجمع فيها المياه، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع".

وأوضح جلال "أننا تمكنا من تجاوز موجة الأمطار الحالية بأقل الخسائر، نتيجة الاستعدادات والتدابير التي اتخذناها في فصل الصيف المنصرم"، موضحاً "عدم وجود أيّ مخاطر لحدوث الفيضانات اليوم في أربيل".

في السياق، قالت المديرية العامة لتربية أربيل في بيان، إنه استناداً لتوقعات هيئة الأنواء الجوية ليوم غدٍ الأحد، فإن نسبة هطول الأمطار لن تؤثر على دوام المدارس، لذا سيكون الدوام طبيعياً.

بدوره، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم أمس السبت، إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في أربيل.

وبحسب بيانٍ لمحافظ أربيل، فإن المشاريع تمثلت بـ "إنشاء عدد كبير من السدود والأحواض الاصطناعية، وتنظيف أكثر من 300 كيلومتراً من قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن توسيع الترع وإنشاء الجسور والمصارف الصندوقية".

وأوضح محافظ أربيل أن كل تلك المشاريع والأعمال الأخرى "ساهمت في تقليل مخاطر وقوع الفيضانات".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.