وزير السياحة والبلديات: رؤية مسرور بارزاني لملف المياه استراتيجية ومجدية

أربيل(كودستان24)- أكد وزير البلديات والسياحة، في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، أن رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بشأن إمدادات المياه عن طريق بناء السدود والأحواض الصناعية، استراتيجية جيدة، مضيفاً أنهم " قاموا بالعديد من المشاريع الهامة لمنع الفيضانات وإعادة إدارة المياه، وسيتم تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى".

وقال عوني، اليوم السبت 17 شباط 2024، لـ كوردستان24، "هناك خطط لبناء 38 حوضاً بمحيط أربيل، 25 منها قيد الإنشاء حالياً"، وأوضح أن "إنشاء هذه الأحواض له تأثير كبير في الحد من مخاطر الفيضانات".

وأضاف، "لا ترتبط الفيضانات والكوارث الطبيعية بإقليم كوردستان فحسب، بل أيضا في البلدان التي لديها من بنية تحتية قوية أيضاً، ولكن تم العمل في إقليم كوردستان للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية".

وتابع، " على مدى العامين الماضيين، عملت حكومة إقليم كوردستان جاهدة من خلال وزارة البلديات، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، لمنع الكوارث الطبيعية المتعلقة بهطول الأمطار والفيضانات، ولهذا الغرض، اتخذنا عددا من التدابير".

وزاد، " وخلال العامين الماضيين تم تنفيذ 22 مشروعا للمياه ومياه الأمطار في أربيل بمبلغ يزيد على 24 مليار دينار".

وأردف، "خلال ذلك الوقت، تم تنظيف وتوسيع 300 مسار طبيعي للمياه"، إلى جانب " إزالة التجاوزات على الممر المائي في أربيل وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".