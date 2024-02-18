ریاضة

ليفاندوفسكي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات بفوز متأخّر على سلتا فيغو

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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد برشلونة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله المخيب أمام ضيفه غرناطة 3-3 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني، وبفارق سبع نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر قبل مواجهته مع رايو فايكانو الأحد.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديس بالفوز إلى ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدفين (45 و90+7 من ركلة جزاء).

ورفع نجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقاً رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ولم يكن فوز برشلونة مقنعاً قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

 

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