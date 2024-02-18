استطلاع رأي يكشف رغبة غالبية الفرنسيين في استمرار بلادهم بمساعدة أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أظهر استطلاعٌ أجرته شركة "إيبسوس" لصالح صحيفة "لاتريبون ديمانش"، أنّ غالبية الفرنسيين ترغب بالحفاظ على مساعدات باريس لأوكرانيا أو زيادتها.

بالنسبة إلى حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص المستطلعة آراؤهم، يجب الحفاظ على تسليم المواد الإنسانية (أدوية وأغذية وما إلى ذلك) إلى كييف (44 في المئة من المشاركين)، أو زيادته (32 في المئة)، وفقاً لاستطلاع الرأي هذا الذي أجري بين 13 و15 شباط لدى عينة تمثيلية تضم ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.

ويكشف الاستطلاع أن تسليم الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا يجب أن يستمر (41 في المئة)، أو يزيد (21 في المئة)، في مقابل 38 في المئة من الآراء غير المؤيدة. وقد انخفض عدد المؤيدين لتقديم مساعدات عسكرية فرنسية بنسبة 10 نقاط مئوية مقارنة بحزيران 2023.

ويؤيد الرأي العام بغالبيته (70 في المئة) العقوبات الاقتصادية المفروضة على #روسيا بعد غزو أوكرانيا، في مقابل 30 في المئة يعتقدون بضرورة تخفيفها، وفق فرانس برس.

أما بالنسبة إلى استقبال لاجئين أوكرانيين في فرنسا، فيريد 46 في المئة من المُستطلعين استمراره، و19 في المئة زيادته. ويريد حوالي 35 في المئة أن ينخفض هذا الاستقبال، أي ما يُمثّل 11 نقطة أكثر مقارنة بحزيران 2023، بحسب الاستطلاع.