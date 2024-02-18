مسرور بارزاني يهنئ اتحادي الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستانيين في الذكرى السنوية لتأسيسهما

أربيل (كوردستان 24)- أصدر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأحد 18 شباط (فبراير) 2024، تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس كل من اتحادي طلبة كوردستان، والشباب الديمقراطي الكوردستاني، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبه الاتحادان في خدمة الطلبة والشباب.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس كل من اتحاد طلبة كوردستان، واتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سكرتيري الاتحادين وقيادتيهما وأعضائهما كافة، راجياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، ومزيداً من التقدم والإبداع.

لقد أدّى اتحادا طلبة كوردستان، والشباب الديمقراطي الكوردستاني دوراً محورياً على مدار مسيرتهما الحافلة، ليُجسّدا بذلك تاريخاً ناصعاً في سعيهما الدؤوب لتحقيق آمال وطموحات الطلبة والشباب، وصون حقوقهم، وترسيخ شعورهم الوطني، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتوسيع مهاراتهم وآفاقهم العلمية، والدفاع عن المنجزات الوطنية.

وإذ نعرب عن أملنا بنجاح الاتحادين في أداء مهامهما، وتحضيرهما لعقد المؤتمر العام، فإننا نتمنى أن تثمر هذه الجهود عن قيادة جديدة قوية قادرة على إجراء تغييرات جذرية وإحداث نقلة نوعية في مسار النضال التنظيمي للاتحادين، بما يسهم في الارتقاء بهما ارتقاءً بمستوى الأداء، ويواكب التطورات والتحولات في كوردستان والعالم، والمضي قُدماً بروحية خلّاقة في صقل قدرات طلبة وشباب كوردستان وتمكينهم من استثمار التقدم العصري، إدراكاً بأهمية دورهم في خدمة وطنهم بكل تفانٍ وإخلاص.

كل عام وأنتم بألف خير في ذكرى 18 شباط.

مسرور بارزاني

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

2024/2/18