السلطات الروسية تعتقل المئات خلال مسيرات لتأبين نافالني

أربيل (كوردستان 24)- ألقت السلطات الروسية القبض على أكثر من 400 شخص خلال فعاليات شهدتها 32 مدينة روسية، منذ وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني، ألد خصوم الرئيس فلاديمير بوتين في الداخل، يوم الجمعة.

وهذه أكبر موجة من الاعتقالات في الأحداث السياسية في روسيا منذ سبتمبر 2022 عندما احتجزت السلطات أكثر من 1300 شخص خلال مظاهرات ضد "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط من أجل الحملة العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت مصلحة السجون الروسية أن نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عاما، سقط مغشيا عليه وتوفي بعد جولة تريض في مستعمرة (بولار وولف) العقابية في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما.

وقالت جماعة "أو.في.دي-إنفو" الحقوقية المعنية بحرية التجمع في روسيا، إن مدينتي سان بطرسبرغ وموسكو، اللتين يحظى فيهما نافالني بدعم كبير، شهدتا أكبر عدد للاعتقالات. وفق رويترز.

وأضافت أنه حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش أمس السبت جرى اعتقال أكثر من 200 في سان بطرسبرج.

كما أبلغت (أو.في.دي-إنفو) عن اعتقالات فردية في مدن أصغر في جميع أنحاء روسيا، من مدينة بيلجورود الحدودية، حيث قُتل سبعة أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني يوم الخميس، إلى فوركوتا في القطب الشمالي.