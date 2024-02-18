مزيج العسل مع حبة البركة.. ماذا تعرف عن فوائده؟

أربيل (كوردستان 24)- العسل من الأغذية المميزة التي تحمي الجسم من الأمراض المعدية بسبب غناه بمضادات الأكسدة والالتهابات، وحبة البركة أو “الحبة السوداء” فهي نبات معجزة بمعنى الكلمة تعالج عدداً كبيراً من الأمراض.

العسل وحبة البركة هو مزيجٌ رائعٌ ومفيدٌ للصحة العامة، لأنه يحتوي عنصرين من أهمّ العناصر التي أثبتت الدراسات أهميتها وفوائدها لجميع أجزاء الجسم ولكلّ المراحل العمرية. فما فوائد هذا المزيج؟

عسل حبة البركة:

يُنتج النحل عسل حبة البركة بعد التغذي على رحيق شجرة حبة البركة لينتج عسلاً غنياً بعددٍ كبيرٍ من الفيتامينات والمعادن المفيدة لتغذية الكبار والصغار. ويعتبر مكملاً غذائياً صحياً يعالج الكثير من الأمراض ويحمي الجسم من العدوى.

فوائده:

يقدّم هذا المنتج الطبيعي للجسم عدداً كبيراً من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، أهمها ما يلي:

1- يحتوي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية.

2- يساعد على علاج الأرق حيث يعمل على استرخاء عضلات الجسم وتهدئة الجهاز العصبي ممّا يسهل عملية الخلود للنوم.

3- يساعد في علاج التهابات العضلات وتقلّصاتها، لذا يمكن استخدامه لتدليك العضلات الملتهبة خاصة بعد أداء التمرينات الرياضية.

4- علاج مشكلات الجهاز الهضمي حيث يعمل على قتل بكتيريا القولون الضارة، كما يعالج التهابات المعدة والقولون ويعالج الإسهال ويقضي على فيروس الروتا ويخفف من أعراض قرحة المعدة.

وعلى الأمهات التنبّه إلى أن مزيج العسل مع حبة البركة يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً يعالج التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق والتهابات الرئة والحنجرة، كما يعالج عسل حبة البركة فيروسات البرد والأنفلونزا والالتهابات البكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.