سیاسة

الجالية الكوردية في كندا تجتمع مع عدد من برلمانيي البلاد

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- بحضور مسؤول الجالية الكوردستانية في الخارج "شيفا بارزاني"، اجتمعت الجالية الكوردية اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بمدينة أدمنتون في مقاطعة ألبرتا بكندا مع نشطاء سياسيين وعدد من البرلمانيين  الكنديين.

خلال الاجتماع، أشاد كل من البرلمانيين زياد أبو طيف، وتوم كاميج، ورحيم رشيدي (السيد كورد) الذي يمثل اتحاد الجالية الكوردستانية في أمريكا وكندا، بدور الجالية الكوردية.

وفي محور آخر من الاجتماع، ألقى شيفا بارزاني كلمةً، نقل خلالها تحيات الرئيس بارزاني للجالية الكوردية، وسلّط الضوء على  وضع كوردستان والعمل المشترك للكوردستانيين في الخارج.

وتطرق أيضاً خلال كلمته للوضع الراهن في المنطقة، وأكد على أنه من الضروري للكورد تطوير نضالهم خارج الدائرة الحزبية.

وحضر الاجتماع، أبناء الجالية الكوردية من أجزاء كوردستان الأربعة، باختلاف مكوناتهم، وعبروا عن وجهات نظرهم، مرحبين في الوقت ذاته بخطاب شيفا بارزاني، وكان الحديث عن نسبة مشاركة النساء والشباب من أهم محاور الاجتماع.

وأكّد المشاركون أنه للمرة الأولى يعقد اجتماع بعيد عن التحزب، بل جمع الحضور روح الوطنية، داعين إلى تكرار عقد هكذا تجمعات.

 

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