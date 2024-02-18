كاروان ميراودلي: أعددنا مع ضباط مراكزنا في أربيل خُطةً مُحكمة لمواجهة التطورات الطارئة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل المقدم كاروان ميراودلي، اليوم الأحد، أنه بسبب الأحوال الجوية غير المُستقرة، فإننا وضعنا كافة فرقنا في حالة تأهب منذ الـ 14 من الشهر الحالي.

وقال كاروان ميرادولي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "بسبب موجة الأمطار الأخيرة، قمنا بوضع كافة فرقنا في حالة تأهب منذ الـ 14 من الشهر الحالي، كما أننا أعددنا مع ضباطنا خطةً مُحكمة، لمواجهة أي تطوراتٍ قد تحدث".

وأشار ميرادولي إلى أن "جغرافية مديريتنا كبيرة للغاية، فلدينا ثمانية مراكز في مدينة أربيل، فضلاً عن ثمانية مراكز أخرى في المناطق المحيطة بأربيل".

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل "أننا تلقينا في اليوم الأول أكثر من 520 اتصالاً في غرفة التحكم، وفي اليوم الثاني 340 اتصالاً"، لافتاً إلى أن الاتصالات كانت جرّاء "وقوع حوادث مختلفة".

وشدد على أنه "للتنبؤ بأي حادثٍ مثل السيول، ستكون لدينا إرشادات للمواطنين"، مبيناً "أننا خلال اليوم الأول نشرنا إرشاداتٍ من 64 نقطة، لأننا دائرة خدمية، ونأمل أن يلتزم المواطنون بهذه النقاط حفاظاً على سلامتهم".

من جانبه، أكد مدير خدمات البيئة في أربيل ژیار جلال، يوم أمس السبت، أن فرقنا على أهبة الاستعداد لأيّ احتمال غير متوقع.

وقال ژیار جلال في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "بعد أن أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تنبؤاتها لحالة طقس الأيام المقبلة، تم وضع فرقنا في حالة التأهبْ، تحسباً لأيّ حالةٍ طارئة".

وأشار مدير خدمات البيئة في أربيل إلى "أننا قمنا بتنظيف المجاري الصحية كافة، إضافةً إلى معالجة المشكلات في الأماكن التي كانت تتجمع فيها المياه، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع".

وأوضح جلال "أننا تمكنا من تجاوز موجة الأمطار الحالية بأقل الخسائر، نتيجة الاستعدادات والتدابير التي اتخذناها في فصل الصيف المنصرم"، موضحاً "عدم وجود أيّ مخاطر لحدوث الفيضانات اليوم في أربيل".

بدوره، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الجمعة الماضي، إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في أربيل.

وبحسب بيانٍ لمحافظ أربيل، فإن المشاريع تمثلت بـ "إنشاء عدد كبير من السدود والأحواض الاصطناعية، وتنظيف أكثر من 300 كيلومتراً من قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن توسيع الترع وإنشاء الجسور والمصارف الصندوقية".

وأوضح محافظ أربيل أن كل تلك المشاريع والأعمال الأخرى "ساهمت في تقليل مخاطر وقوع الفيضانات".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.