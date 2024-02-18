إجراء اختبارات "DNA" لـ ابن العاملة الفلبينية

أربيل (كوردستان)- أجريت اليوم الأحد 18 فبراير 2024، اختبارات الحمض النووي "DNA" للابن الأكبر لميشيل، العاملة الفلبينية، لمعرفة ما إذا كانت قطع اللحم التي عُثر عليها تحت أنقاض منزل الشهيد بشرو دزيي، تعود لها أم لا.

وقال القنصل الفخري للفلبين بإقليم كوردستان فلاح كالهوري، لـ كوردستان24 "إن الابن الأكبر لميشيل العاملة في بيت الشهيد بشرو دزيي، أنتوني ميندوسا، جاء إلى أربيل لإجراء فحصٍ للحمض النووي".

وأشار كالهوري إلى أن مصير ميشيل لا يزال مجهولاً، لافتاً إلى أن الابن الأكبر لميشيل عاد إلى بلاده يوم السبت 17-02-2024، ومن المتوقع الكشف عن نتيجة اختبارات الحمض النووي خلال الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، أرسل أنتوني ميندوسا رسالة فيديو إلى "كوردستان 24" بشأن كيفية معرفة خبر وفاة والدته، وقال إن صديقة والدته اتصلت به من دبي وأخبرته.

وكانت مديرية الدفاع المدني في أربيل، أعلنت الأربعاء 17 من شهر كانون الأول الماضي، عن العثور على بطاقة إقامة عاملة أجنبية بعد القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف منزل الشهيد بيشرو دزيي.

وكانت فرق الدفاع المدني بأربيل، عثرت على أجزاء من جثة أحد ضحايا الهجوم، وأرسلته لمعهد الطب العدلي لتحديد هويتها.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.