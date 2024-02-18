صحة وبیئة

حال الطقس خلال 24 ساعة القادمة في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لوزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب التوقعات، فإن  طقس اليوم سيكون غائم إلى غائم جزئياً في المساء، مع فرص هطول أمطار خفيفة متقطعة في معظم أنحاء إقليم كوردستان.

وأشار قسم التنبؤات إلى احتمالية تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الشمالية الشرقية، مع تراجع تأثير الهطولات المطرية خلال المساء.

أما بالنسبة لتوقعات الطقس ليوم غدٍ الاثنين، فقال قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل، إن الأجواء ستكون غائمة جزئياً، مع تشكل الضباب في بعض مناطق محافظتي دهوك وأربيل.

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من إقليم كوردستان بعد ظهر الغد، ومحافظة دهوك مع فرص لتساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية شمال شرقي البلاد.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف