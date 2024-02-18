حال الطقس خلال 24 ساعة القادمة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لوزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب التوقعات، فإن طقس اليوم سيكون غائم إلى غائم جزئياً في المساء، مع فرص هطول أمطار خفيفة متقطعة في معظم أنحاء إقليم كوردستان.

وأشار قسم التنبؤات إلى احتمالية تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الشمالية الشرقية، مع تراجع تأثير الهطولات المطرية خلال المساء.

أما بالنسبة لتوقعات الطقس ليوم غدٍ الاثنين، فقال قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل، إن الأجواء ستكون غائمة جزئياً، مع تشكل الضباب في بعض مناطق محافظتي دهوك وأربيل.

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من إقليم كوردستان بعد ظهر الغد، ومحافظة دهوك مع فرص لتساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية شمال شرقي البلاد.