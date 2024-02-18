رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وفد من الكونغرس الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جدول أعمال يومه الثالث في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 18 شباط 2024، مع وفدٍ من الكونغرس الأمريكي، برئاسة عضو الكونغرس مايكل تيرنر.

وذكر بيان صارد عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "الاجتماع ناقش علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وآخر تطورات الحوار بينهما من أجل حل المشاكل العالقة".

وأكد الوفد الأمريكي، بحسب البيان، "استمرار دعم الكونغرس الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان"، مشدداً على أن "أمريكا تنظر باهتمام كبير للعراق وإقليم كوردستان كحليفين وشريكين مهمين لها في المنطقة".

بدوره، أعرب رئيس إقليم كوردستان، وفق ما أفاد البيان، "عن الشكر للدعم المستمر الذي يتلقاه العراق وإقليم كوردستان من الكونغرس الأمريكي".

وأشار البيان إلى أن "خطر وتهديد الإرهاب للمنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.