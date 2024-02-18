مدير مياه أربيل: إصلاح محطة إفراز2 سيستغرق نحو 20 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير المياه والصرف الصحي بأربيل، زرادشت سَرسام، إن رغم استعدادات المديرية لمواجهة السيول والفيضانات خلال فصل الشتاء، إلا أن عملها تعطّلت بسبب البرق الذي أصاب قسم الكهرباء في محطة إفراز2.

وأشار في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إلى أن المديرية "وفّرت المياه في حيين من الأحياء التسعة التي انقطعت فيها المياه بسبب تعطل محطة إفراز 2".

ولفت إلى أن الأحياء التي ستنطقع عنها المياه، تشمل في الغالب الأجزاء الواقعة بين شارعي صلاح الدين وعينكاوا.

وأكّد زرادشت سَرسام، أن فرق الطوارئ في المديرية تحاول إصلاح الأعطال، كذلك استيراد المعدات وقطع الغيار من الخارج لحل المشكلة.

وقال: نظراً لعدم توفّر بعض قطع الغيار والمعدات، قد تستغرق عمليات الإصلاح من 15 إلى 20 يوماً، وخلال ههذ الفترة ستعاني بعض الأحياء من قطعٍ في شبكة المياه.

وأضاف: نقوم بتأمين المياه لهذه الأحياء عبر صهاريج متنقلة.