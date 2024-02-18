نيجيرفان بارزاني يهنئ اتحاد طلبة كوردستان بالذكرى الـ 71 على تأسيسه

أربيل(كوردستان24)- هنأ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد 18 فبراير 2024، اتحاد طلبة كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية الـ (71) على تأسيسه.

وفيما يلي نص بيان التهنئة:

أتقدم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس اتحاد طلبة كوردستان من أمين السر وأعضاء الأمانة والفروع وجميع أعضاء وداعمي اتحادكم الرائد، وأتمنى أن تكونوا دائما ناجحين ومتقدمين.

أنا فخور بأنني عملت ذات يوم في صفوف اتحاد طلاب كوردستان، ومع مجموعة من الطلاب والزملاء والأصدقاء، خدمنا أهداف هذه المنظمة الرائدة، ونحن ننظر بكل احترام إلى نضالات اتحاد طلاب كوردستان في جميع الأوقات، والذي كان دائما مدرسة لتدريب القادة والكوادر المتقدمة.

وفي هذه الذكرى نؤكد على دور اتحاد طلاب كوردستان في تعزيز العمل التنظيمي وحماية حقوق الطلبة والاهتمام بالعلم والتعلم والتعليم الجيد الذي سيكون أساساً لمستقبل أفضل ومجتمع ودولة متقدمة، لذلك لدينا أمل وثقة في طلبة كوردستان وقدراتهم ونؤكد بأننا داعمين لهم.

وفي هذه الذكرى، نستذكر جميع شهداء اتحاد طلبة كوردستان وشهداء كوردستان كافة والسلام لأرواحهم الطاهرة.