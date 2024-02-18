نيجيرفان بارزاني يجتمع مع مساعدة وزير الدفاع الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 18 شباط 2024، في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مع مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني بحث مع والندر "الأخطار والتهديدات الأمنية في العراق والأوضاع المعقدة لمنطقة الشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا في الرأي بأن الأمان والاستقرار الأمني والسياسي للعراق وإقليم كوردستان مهمان للمنطقة، وبينما يشكل المزيد من تفاقم تداعيات الحرب في غزة تهديداً وخطراً على المنطقة، يجب أن يبذل العراق كل جهده لتلافي الانزلاق والتورط في المشاكل وأن يلقي بثقله على مواجهة الإرهاب وتهديدات وخطر داعش".

ولفت إلى أنه جرى كذلك "بحث الآثار والتأثيرات السلبية لاستهداف ومهاجمة قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان، وفي هذا الصدد جرى التشديد على ضرورة قطع الطريق على تلك التصرفات التي تهدد الوضع أمن واستقرار وسيادة البلد".

وأوضح أن "التعاون المشترك الأمني بين أمريكا والعراق في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين، شكل محوراً آخر للاجتماع".

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.