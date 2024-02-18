رئيس إقليم كوردستان يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة وزراء إستونيا

أربيل (كوردستان 24)- خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم (الأحد، 18 شباط 2024)، مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس.

الاجتماع بحث العلاقات والتعاون المشترك بين إستونيا والعراق وإقليم كوردستان وخاصة في الجانب الأمني، ودور قوات إستونيا المتواجدة في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، وسلط الضوء على الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق وإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وفي هذا السياق جرى التركيز باهتمام على زيارة رئيس جمهورية إستونيا آلار كاريس والوفد المرافق له أواسط الشهر الماضي للعراق وإقليم كوردستان، واجتماعه في أربيل مع نيجيرفان بارزاني.

من جانبه، أثنى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على دور القوات الاستونية في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى تبادل الآراء حول تطورات الوضع المعقد في الشرق الأوسط وآثار وتداعيات الحرب في غزة وفي أوكراينا.