سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يلتقي مستشارين للرئيس الفرنسي

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانوئيل بون آن كلير لوجاندر مؤتمر ميونخ للأمن

أربيل (كوردستان 24)- في آخر لقاء له بمؤتمر ميونخ للأمن، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مع مستشاري الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانوئيل بون وآن كلير لوجاندر.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني تباحث مع الدبلوماسيين الفرنسيين، "علاقات باريس مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والمنطقة".

وجاء في البيان: "وعرض الجانبان خلال اللقاء رؤاهما وتوجهاتهما بخصوص مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، وآثار وتداعيات التوترات والتعقيدات في الشرق الأوسط على المنطقة".

وأضاف: "واتفقت آراء الجانبين في هذا الصدد على أهمية حماية الأمن والاستقرار والحيلولة دون المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".

وتابع البيان: "ونوقشت علاقات أربيل وبغداد وخطر داعش وتهديداته في محور آخر من اللقاء".

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.

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