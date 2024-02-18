مقتل "عديل" هادي العامري "وابن عمه" في منطقة الراشدية ببغداد

أربيل(كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد 18 شباط 2023، بمقتل قريبين لرئيس تحالف "نبني" أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، نتيجة هجوم مسلح في العاصمة بغداد.

المصدر أفاد أن القتيلين، هما"عديل" هادي العامري "وابن عمه"، حيث تعرضا لإطلاق نار في منطقة الراشدية ببغداد.

المعلومات المتداولة، تشير إلى أن الأسباب تعود لخلافات على أراضي.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الضحايا كانوا من قادة منظمة بدر وكان أحد القتلى صبري العامري، وهو ابن عم هادي العامري.

القوات الأمنية انتشرت في المنطقة بعد الحادث وبدأت التحقيقات القانونية، ومن المتوقع أن تصدر منظمة بدر بيانا حول مقتل القياديين في بغداد.

في غضون ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام العراقية بأن إطلاق النار على شخصين مقربين من هادي العامري كان بسبب مشاكل على قطع أراضي، ولكن دون الكشف عن مطلقي النار