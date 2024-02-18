بمشاركة 23 دولة و100 شركة عالمية.. عسل كوردستان بمعرض العسل الخامس في الدوحة

أربيل(كوردستان24)- شارك اقليم كوردستان في معرض العسل الخامس في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يقام للفترة من العاشر وحتى التاسع عشر من شهر شباط-فبراير الجاري، حيث عرض العسل المستخرج من جبال كوردستان في هذا المعرض.

وفي هذا الخصوص، صرح دڵشێر بەردەرەشي، كبير المحللين في الفريق الزراعي بمكتب رئيس حكومة الاقليم، لدائرة الإعلام والمعلومات، قائلا، انه "بعد تصدير عسل كوردستان في شهر تشرين الثاني-نوفمبر 2023 الى دولة قطر، قامت الحكومة القطرية بأجراء عدة اختبارات لقياس مدى جودة ذلك العسل، وكذلك العسل المصدر اليها من ثلاثة وعشرين دولة ومائة شركة عالمية مختلفة، وهي تلك التي شاركت في المعرض المذكور".

واشار بەردەرەشي الى ان عملية تصدير العسل الكوردستاني إلى قطر جرت بإشراف مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبدعم من وزارة الزراعة والموارد المائية ومكتب رئيس الوزراء.

وتجدر الٳشارة الى انه في وقت سابق، نظمت على هامش المؤتمر الدولي السادس عشر للنحالين الآسيويين في المملكة العربية السعودية لعام 2023، مسابقة أفضل عسل لذلك العام، ومن بين عشرات الدول الآسيوية والعربية، حصل عسل كوردستان على المركز الأول.

ويعد العسل احد ابرز المنتجات الزراعية الحيوانية التي يشتهر فيها اقليم كوردستان بحكم طبيعته الجبلية المناسبة، وقد تنامى انتاجه خلال الاعوام القليلة الماضية بحكم الاهتمام والدعم الكبير الذي اولته وقدمته الحكومة التاسعة لهذا القطاع الحيوي المهم والمستثمرين والعاملين فيه.

المصدر.. دائرة الإعلام والمعلومات