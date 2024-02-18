فائق زيدان: انشاء أقاليم أخرى في العراق أمر مرفوض

أربيل(كوردستان24)- اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، أن فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق "مرفوضة"، مؤكدا انها تهدد وحدة العراق وأمنه.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل اليوم محافظ الانبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس"، بهدف تقديم التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".

البيان أضاف، إنه "ابدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".

وبهذا الخصوص، أوضح رئيس المجلس أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كوردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق" واستدرك: أن "إقليم كوردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كوردستان بحكم وضعه الخاص".

وتابع زيدان، أن "فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لانها تهدد وحدة العراق وامنه"، مؤكدا على "دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق".