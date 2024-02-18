فهمي برهان: عمليات التعريب في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم مستمرة

أربيل(كوردستان24)- أكّد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية، خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، فيما يتعلق بالاستيلاء على أراضي إقليم كوردستان، خارج إدراة الإقليم، أن قضاءً مثل الحويجة، وهي منطقة كوردية جغرافياً، يأوي حالياً 450 ألفاً من الأخوة العرب، والكورد فيه أقلية، مضيفاً أن "عملية التعريب في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم مستمرة".

وتابع برهان، في حديثٍ لـ كوردستان24، أنه "لم يعد هناك أي منطقة كوردية، لا يقيم فيها الأخوة العرب"، في إشارة إلى التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.

واستعاد الكورد أراضيهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وبعد سيطرة القوات العراقية على كركوك منذ أواخر عام 2017، عاد الكثير من العرب للمطالبة بتلك الأراضي مجدداً. وتشهد بعض المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، منذ ذلك الوقت توترات متصاعدة.

عمليات التعريب في المناطق الكوردستانية، من خلال جلب العرب الوافدين، والاستيلاء على الأراضي الزراعية الكوردية، وزراعة الأراضي الكوردية المغتصبة، وشنّ الهجمات بالأسلحة على المناطق الكوردية، وتجريدهم من مناصبهم الحكومية، والإدراية، والأمنية، والعسكرية، ونقل بطاقات النفوس، والسكن، والتموينية، والتُّفرّد بحصة الأسد من التعيينات الحكومية لصالح المكوّن العربي، وتوزيع البطاقات الانتخابية، ومشاركة تنظيم داعش الإرهابي الذين يمتلكون بطاقات بايومترية، ومنع اللغة الكوردية في الكتب، والمخاطبات الرسمية لها تداعيات سلبية على الأمن القومي الكوردستاني، وتتفق معظم الأدبيات التي قامت بتعريف مفهوم الأمن على أن المفهوم يشير بشكل عام إلى تحقيق حالة من انعدام الشعور بالخوف، وإحلال شعور الأمان ببعديه النفسي، والجسدي محل الشعور بالخوف.