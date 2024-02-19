وفد حكومة كوردستان يشارك في مناقشة تقرير العهد الدولي لجمهورية العراق بجينيف

أربيل(كوردستان24)- من المقرر أن تتم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال يومي الـ 19 والـ 20 من شباط فبراير الحالي، مناقشة تقرير الدورة الخامسة لجمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيثُ سيُشارك ضمن الوفد الاتحادي وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان أيضاً.

وبهذا الصدد، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري في بيان، إن مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان تأتي في إطار التنسيق مع لجنة كتابة التقارير في الحكومة الاتحادية، بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لعرض التزام إقليم كوردستان بهذه الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن "مُنسّق التوصيات الدولية سيترأس وفد حكومة إقليم كوردستان، وسيُلقي كلمةً يتطرقُ فيها إلى القوانين والمبادئ التوجيهية والخطوات العملية المعمول بها في إقليم كوردستان".

وأوضح منسق التوصيات الدولية أن "مشاركة وفد إقليم كوردستان في مثل هذه الاجتماعات، تُشكّل بوابةً لإيصال التزامات حكومة الإقليم بمبادئ وتوصيات المجتمع الدولي في المقرات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مقرها في جنيف".

وأضاف زيباري: "كما أنه يتم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على آخر الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ خطة حكومة الإقليم في مجال حقوق الإنسان (2021 - 2025)، حيث إن القسم الـ 13 في الخطة مُخصّصٌ لقضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".