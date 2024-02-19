عقب اختطافه أمس.. العثور على جثة ناشط صدري على الطريق الدولي السريع صباح اليوم

أربيل(كوردستان24)- عُثر صباح اليوم، على جثة الناشط والمدون، التابع للتيار الصدري، أيسر الخفاجي، على الطريق الدولي السريع.

وفقاً للمصادر، قتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي بعد اختطافه ظهر يوم أمس في بابل، تم العثور على جثته صباح اليوم على الطريق السريع الدولي.

وأفادت مصادر أمنية أمس باختطاف الخفاجي في بابل، وهو مدون وناشط من أتباع التيار الصدري، ويعمل ضمن إعلام فصيل سرايا السلام التابع للتيار.

وعقب خبر اختطافه أمس، شهدت مناطق بمحافظة بابل استنفار وانتشار لعناصر السرايا (الجناح المسلح للتيار الصدري).

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد (18 شباط 2024) عن إلقاء القبض على متهمين إثنين بجريمة اغتيال لشخصين أحدهما من أحد أقارب المسؤولين البارزين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ان "مفارز شرطة محافظة بغداد/الرصافة شرعت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين اثنين اقدما على قتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد والقاء القبض عليهما"

وأضاف "مازالت الشرطة تجري عملية بحث وتفتيش عن بقية المتورطين بهذا الحادث الذي وقع داخل عجلة نوع لاندكروز".

وكشفت الداخلية ان الحادث "وبحسب المعلومات الأولية فإنه جاء على اثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة (العنافصة) ضمن منطقة الراشدية".

وأفاد مصدر أمني، الأحد بمقتل قريبين لرئيس تحالف "نبني" أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، نتيجة هجوم مسلح في العاصمة بغداد.

المصدر أفاد أن القتيلين، هما"عديل" هادي العامري "وابن عمه"، حيث تعرضا لإطلاق نار في منطقة الراشدية ببغداد.

المعلومات المتداولة، تشير إلى أن الأسباب تعود لخلافات على أراضي.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الضحايا كانوا من قادة منظمة بدر وكان أحد القتلى صبري العامري، وهو ابن عم هادي العامري.

القوات الأمنية انتشرت في المنطقة بعد الحادث وبدأت التحقيقات القانونية، ومن المتوقع أن تصدر منظمة بدر بيانا حول مقتل القياديين في بغداد.

في غضون ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام العراقية بأن إطلاق النار على شخصين مقربين من هادي العامري كان بسبب مشاكل على قطع أراضي، ولكن دون الكشف عن مطلقي النار.