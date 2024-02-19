بتكلفة تزيد عن ملياري دينار.. إرساء حجر الأساس لعدد من المشاريع في أحد أقضية زاخو

أربيل(كوردستان24)- بتكلفة تزيد عن ملياري دينار عراقي، أرسي حجر الأساس لعدد من المشاريع في حدود قضاء باطوفا "باتيفا"، ضمن إدارة زاخو المستقلة.

وقال المشرف على الإدارة المستقلة لزاخو كوهدار شيخو، اليوم الاثنين 19 شباط 2024، في مؤتمر صحفي إن "تلك المشاريع، تشمل إمداد المياه، وكذلك بناء مدرسة".

وقال شيخو: "ركزنا على الطرق والمياه والكهرباء والتعليم، لحسن الحظ اليوم تشهد باطوفا تقدما جيدا".

وأضاف أنه "تم تنفيذ العديد من المشاريع، خاصة تلك المطلوبة، وسنستمر في خدمة مواطني المنطقة".

يُذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد أن تم تحويل زاخو إلى إدارةٍ مُستقلة، تم تنفيذ أكثر من 250 مشروعاً فيها، بقيمةٍ بلغت 200 مليار دينار.

وفي يوم الاثنين 20 أيلول سبتمبر 2021، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قضاء زاخو وحدةً إداريةً مُستقلة.

وتتمتع الإدارات المُستقلة في إقليم كوردستان بِسُلطاتٍ واسعة، وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية، وذلك من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.