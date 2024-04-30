مراقبون: يجب أن تستعين الولايات المتحدة بأنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية للطاقة في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- يعتقد بعض المحللين والخبراء في العلاقات العراقية الأمريكية أن الولايات المتحدة يجب أن تحمي البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان بأنظمة الدفاع الجوي لصالح نفسها وحلفائها.

وكان حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان، والذي تأمل الولايات المتحدة في أن يصبح مورداً للغاز الطبيعي للعراق، تعرض للاستهداف للمرة التاسعة خلال الأيام الأخيرة.

وفي ظل الإدارة السابقة، كانت وزارة الطاقة الأمريكية منحت قرضاً بقيمة 250 مليون دولار للشركات العاملة في حقل غاز كورمور لتوسيع استثماراتها لتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والصناعات في جميع أنحاء العراق، وعدم الاعتماد على واردات الغاز الإيرانية.

وقال المحلل السياسي، فينسينت كومباس، بشأن البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان، "لا يوجد سبب لأي جهة لمهاجمة نظام الطاقة الخاص بهم، أما بالنسبة للموقف الأمريكي، فإن رد الفعل الأمريكي محدود فيما يمكن أن تفعله لحماية أمن كوردستان بأكملها".

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم على حقل غاز كورمور، ودعت بغداد إلى تحديد هوية الجناة ومحاكمتهم.

ويعتقد المحللون أنه يتعين على واشنطن حماية البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان بأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات.

وفي الـ 26 أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجومٍ إرهابي أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وكان قائممقام جمجمال، رامك رمضان، قال إن طائرةً مسيّرة قصفت حقل غاز كورمور بحدود الساعة 6:45 من مساء الجمعة.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً بشأن قصف حقل كورمور للغاز، دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الإرهابي على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجا واط.

حقل كورمور:

يعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

يقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

تشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

ينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.