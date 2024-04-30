الأعرجي: عودة العوائل من الهول تمرّ بتدقيق أمني يضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بأن عدد العوائل التي أُعيدت لغاية الآن من مخيم الهول الى مخيم الجدعة بلغ 2268 عائلة.

ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب أرشد الصالحي، أنه التقى الاثنين (29 نيسان 2024) مع قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي في مقر مستشارية الأمن القومي في بغداد.

خلال اللقاء نوقشت أوضاع العراقيين في (مخيم الهول شمال شرق سوريا) والاجراءات المتّبعة في اعادتهم الى مخيم الجدعة لغرض تأهيلهم وعودتهم الى أماكنهم الاصلية.

الصالحي أكد على "ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب بالتزامن مع عملية اعادة العوائل من مخيم الهول للحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي".

من جانبه أكد قاسم الاعرجي على ان "عملية اعادة العوائل من مخيم الهول تمرّ بالعديد من عمليات التدقيق الامني وذلك لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب"، لافتاً الى أن "الحكومة بكافة مؤسساتها تعمل وفق منهجية واضحة ومدروسة لإعادة الابرياء منهم وادماجهم ضمن المجتمع".

وأوضح الأعرجي أن عدد العوائل التي أُعيدت لغاية الان من مخيم الهول الى مخيم الجدعة 2268 عائلة بمجموع 8881 نسمة.

فيما أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية على دعم كافة الجهود المبذولة لتحسين واقع حقوق الانسان في العراق.