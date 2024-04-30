أربيل (كوردستان 24)- قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عمل ممثلية الاتحاد الأوروبي في بغداد وأربيل بشأن إصلاح القطاع الأمني حتى عام 2026.

وأكّد ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور ئاژگه‌یی، خلال مقابلة مع كوردستان 24، أن "المشاركة المباشرة للاتحاد الأوروبي في بعض المجالات الحساسة، مهمة جداً للعراق وإقليم كوردستان".

وأضاف: "عقدنا اجتماعاً مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة، حيث أعربوا لنا عن قلقهم إزاء مطالبة بعض الأطراف العراقية بانسحاب القوات الأجنبية، إلا أن الاتحاد قرر تمديد مهمته في العراق وإقليم كوردستان لعامين آخرين".

وبشأن إنفاق 66 مليون يورو قال: "عندما يقرر الاتحاد الأوروبي العمل في مكان ما، يتم تحديد مبلغ من المال من قبل البرلمان الأوروبي كميزانية عمل".

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي قام بمراجعة أهدافه الاستراتيجية في العراق لتعزيز وتقوية قطاع الأمن المدني.

وستبدأ مهمة المجلس الاستشاري للاتحاد الأوروبي في العراق لإصلاح القطاع الأمني في 1 أيار/مايو 2024 وتستمر لغاية 30 نيسان/أبريل 2026، بميزانية قدرها 66 مليون يورو.

وللمجلس الاستشاري للاتحاد الأوروبي في العراق مقران رئيسيان في بغداد وأربيل

وبدأت مهمة المجلس الاستشاري للاتحاد الأوروبي في العراق عام 2017 بناءً على طلب الحكومة الاتحادية لتقديم المشورة بشأن كيفية إصلاح قطاع الأمن المدني.