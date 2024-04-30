آيدن معروف: متفائلون بعودة مقاعد المكونات في برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، عن تفاؤله بعودة مقاعد المكونات في برلمان كوردستان، ودعا الأطراف السياسية إلى دعم حقوق المكونات.

وقال معروف، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، خلال مؤتمر صحفي: "نحن متفائلون بالزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كوردستان، إلى بغداد، بعودة مقاعد المكونات لبرلمان كوردستان، حيث عبرت معظم الأحزاب السياسية عن دعمها للمكونات، خلال الاجتماعات التي عقدت في بغداد ".

وأضاف: " قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات في برلمان كوردستان غير دستوري ومخالف لثقافة العيش المشترك".

وتابع: "كان موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجاه المكونات، جدياً للغاية، واعتبر أنه من الضروري لجميع الأطراف الدفاع عن حقوق المكونات مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني". وأضاف: "الرئيس بارزاني لطالما كان داعماً لحقوق المكونات".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.