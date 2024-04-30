للعام الحالي واللاحق.. السوداني يؤكد الاستمرار بالدراسة لتلاميذ المدارس العربية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، وزير التربية في الحكومة الاتحادية، إبراهيم نامس الجبوري، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمة سعيد، في إطار متابعة سيرَ تنفيذ العملية التربوية ضمن مسار قطاع الخدمات في عموم محافظات العراق.

واطلع السوداني على عرض شامل لأهمّ التحديات والمعوقات التي يواجهها الجهاز التربوي، في الإقليم وسائر أنحاء العراق، وخطوات التعاون بين وزارة التربية الاتحادية، ووزارة التربية في حكومة الإقليم، لتحقيق استدامة العمل بالمناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أشار السوداني، إلى أهمية توفير مستلزمات الاستمرار بالدراسة لتلاميذ وطلبة المدارس العربية في إقليم كوردستان العراق، وتهيئة بدائل تمكّنهم من المضيّ بالعام الدراسي الحالي واللاحق، ودعم الأسرة التعليمية بما يضمن تحقيق الهدف التربوي وتقديم الخدمات التعليمية لجميع تلاميذ وطلبة العراق، كجزء من ستراتيجية التربية والتعليم التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها.