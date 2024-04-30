في ظلّ توافق سياسي: السوداني يؤكد أهمية مشاركة جميع المكونات في انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية مشاركة جميع المكونات في انتخابات برلمان كوردستان.

واستقبل السوداني، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا، عمر أحمد محمد.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وأكد السوداني أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

