سیاسة

المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء إغلاق مخيمات النازحين وممثليات التربية بكوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، وإغلاق ممثليات وزارة التربية في اقليم كوردستان العراق.

وكان المدعي رافد ناصر عبد الكريم قدم دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين), والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك).

وقالت المحكمة في بيان مقتضب اليوم إن هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.

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