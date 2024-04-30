سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 نيسان (أبريل) 2024، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وتمحور الاجتماع حول أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان. إذ اتفق الجانبان على ضرورة معالجة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف.

وجدد رئيس الحكومة دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية وعادلة وموثوقة، تحت إشراف ومساندة المجتمع الدولي، على أن تصان فيها حقوق كافة مكونات إقليم كوردستان.

كذلك تناول الاجتماع، تأمين الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا سيّما إرسال الرواتب والمستحقات المالية، ومواصلة دعم ومساندة البيشمركة.

  

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف