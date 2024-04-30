التحالف الدولي: سنقدّم المشورة للبيشمركة والقوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي ضد داعش إن المجموعة الاستشارية في وزارة البيشمركة ستقدم المشورة للقوات العراقية والبيشمركة.

لافتاً إلى أن المجموعة الاستشارية العسكرية للتحالف الدولي ستقدّم المشورة للقوات العراقية والبيشمركة انطلاقاً من مركز العمليات المشتركة والقيادة في وزارة البيشمركة.

وبشأن الهجوم على حقل غاز كورمور، أدان التحالف الدولي الهجوم بشدة، معتبراً أن مثل تلك الهجمات "تشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار الشعب العراقي بشكلٍ عام".

وأضاف خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الهجمات على قوات التحالف الدولي "تعرّض قواتنا والشعب العراقي للخطر".

ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأميركية في العراق وسوريا من هجمات الجماعات والميليشيات.

وقال: إذا استمرت مثل هذه الهجمات، فلن نتردد أبداً في الدفاع عن قواتنا، كما دافعنا عن أنفسنا في الماضي.

في السياق، أكد التحالف الدولي على التزامه بمهمته المتمثلة في القضاء على تنظيم داعش و العمل على تحقيق السلام والاستقرار.

في الـ 5 سبتمبر أيلول 2014، عندما أصبح تنظيم داعش أقوى واحتل أجزاء كبيرة من سوريا والعراق وحاول مهاجمة أربيل، تصدى له التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، ونفذ أولى الضربات الجوية في العراق في 7 سبتمبر من العام نفسه.

ويضمُّ التحالف الدولي عدة دول من بينها، بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا، وتوسعت فيما بعد لتشمل 81 دولة وخمس منظمات إقليمية ودولية، متعهدة بإضعاف داعش واستهداف بنيته التحتية الاقتصادية والمالية.