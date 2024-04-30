الخارجية الأميركية: نحن على علمٍ بجهود رئيس الإقليم لإجراء الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها على اطلاعٍ بجهود ومحاولات رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وأحزاب أخرى والرامية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة تدرك أن الرئيس (نيجيرفان بارزاني) وأحزاب سياسية أخرى تحاول إجراء انتخابات إقليم كوردستان.

ودعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وفي الـ 22 مايو/أيار 2023، قرر برلمان إقليم كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلنت أن إعادة التنشيط غير قانونية.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان. وفي عام 2004 تم تعديل المادة 9 من قانون الانتخابات والتي كانت تنصّ على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وبعد التعديل، تم تقسيمه إلى دائرة انتخابية واحدة.