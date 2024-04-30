حيدر القريشي: العراق أصبح مركزاً لتجارة المخدرات وتهريبها

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات التابع لاستشارية الأمن الوطني العراقي، حيدر القريشي، إن العراق بسبب موقعه، تعرّض لسلسلة هجمات، من بينها المخدرات.

وأشار القريشي خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إلى أن العراق أصبح مركزاً لتهريب المخدرات وتهريبها واستيرادها وتصديرها.

وأضاف: يواجه العراق هجوماً كبيراً للمخدرات، والقوات الأمنية تدرك مخاطر هذا الهجوم وتعمل بشكلٍ جدي على مواجهته.

ولفت عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات إلى أن العراق يحتل المرتبة الـ 32 من بين الدول التي تنتشر فيها المخدرات، وهي مرتبة مؤسفة، لكنها حقيقة وقد تتفاقم.

وأكّد القريشي أن السبب الرئيس لانتشار خطر المخدرات في العراق هو "إهمال هذه القضية خلال السنوات الماضية.