مرشحٌ للكونغرس: على الولايات المتحدة حماية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المرشح للكونغرس الأميركي، ديف والاس، إن الهجوم على حقل كورمور يعد انتهاكاً لسيادة إقليم كوردستان واعتداءً على الحكومة وسيادة وكرامة إقليم كوردستان.

وأضاف في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، يجب على الولايات المتحدة حماية إقليم كوردستان، خاصة وأن لها تواجد في الإقليم.

وتابع: جميعنا بحاجة إلى رؤية نهاية للهجمات على إقليم كوردستان، حتى يتمكن من استئناف تصدير نفطه.

ولفت والاس إلى أن بغداد والميلشيات الشيعية "تبذل قصارى جهدها ضد إقليم كوردستان، وعازمون على كسر كيان الإقليم وهيبته".

وقال المرشح للكونغرس: يجب أن تتوقف الهجمات على اقتصاد إقليم كوردستان وطاقته، والرد الوحيد على هذه الهجمات هو رد مماثل، وإلا فسيصبح الناس بلا كهرباء وماء واقتصادٍ جيد، ويموتون جوعاً.

وفي الـ 26 أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور بقضاء جمجمال بالسليمانية، لهجومٍ إرهابي من طائرةٍ مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الإرهابي على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجا واط.