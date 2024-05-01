سیاسة

نيجيرفان بارزاني يُهنّئ عمال كوردستان والعراق بيومهم العالمي

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، العمال في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيدهم المصادف للأول من مايو أيار.

وأكّد رئيس الإقليم، في بيان التهنئة، على استمرار دعمه لجميع حقوق العمال ومطالبهم المشروعة.

مشدداً على ضرورة وجود قانونٍ عصري متقدّم يضمن تأمين أرضية وبيئة عمل مناسبين وحياة أفضل لطبقة العمال الكادحة وعوائلهم.

وحثّ نيجيرفان بارزاني النقابات والمنظمات العمالية على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهود لتأمين وحماية حقوق العمال وتأمين المساواة في فرص العمل.

داعياً في الوقت ذاته الجهات المعنية بتوفير الرعاية لعوائل العمال الذي قضوا أثناء العمل، والاهتمام بتحسين أحوالهم المعيشية.

وفيما يأتي نص البيان:

في الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، أتقدم بأحر التهاني للعمال جميعاً في كوردستان والعراق والعالم، وأشد على أيديهم الكادحة وأرجو لهم الطمأنينة والعيش الرغيد والعزة.

بينما أنظر بعين التقدير والامتنان إلى جهود وكدح العمال ودورهم الفاعل في عملية الإعمار والبناء، أؤكد على استمرار دعمي لكل حقوقهم ومطالبهم المشروعة وأشدد على ضرورة وجود قانون عصري متقدم يضمن تأمين أرضية وبيئة عمل مناسبين وحياة أفضل لطبقة العمال الكادحة وعوائلهم.

في هذه المناسبة، أحث النقابات والمنظمات العمالية على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهود لتأمين وحماية حقوق العمال وتأمين المساواة في فرص العمل، كما ينبغي على الجهات المعنية توفير الرعاية لعوائل العمال الذين قضوا أثناء العمل والاهتمام بتحسين أحوالهم المعيشية.

 

أبارك للجميع مناسبة الأول من أيار وأرجو للعمال عطلة سعيدة وآمنة.

 

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

1 أيار 2024

 

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